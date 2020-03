COR.FIO., Pezzella: 'Sto bene. Udine, che magone'

Lunga intervista al capitano viola German Pezzella sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Ecco i passaggi principali della chiacchierata con il difensore argentino, di recente vittima del contagio da coronavirus: "Adesso sto bene, per fortuna ho avuto soltanto qualche sintomo e niente di particolarmente serio. All’inizio avevo soltanto un po’ di febbre e tosse ma visto che in squadra era già emerso qualche caso ho immaginato subito che potesse essere il coronavirus. Per me è stata come un’influenza, ma evidentemente per tante altre persone non è assolutamente così. Udine città stregata per noi? Quando torniamo lì lo facciamo sempre col magone, è vero, ma penso che sia sbagliato collegare le due cose. Virus sottovalutato in Italia? Non penso, specie qui. Credo che, essendo qualcosa di nuovo, nessuno sapeva come affrontarlo. Quando riprenderemo a giocare? Sono decisioni difficili da prendere: l’unica certezza è che quando si riprenderà dovrà essere garantita la salute di tutti".