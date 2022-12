COR. SPORT, Venuti, sfuma il rinnovo. Stallo Biraghi

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport fa il punto sui rinnovi in casa Fiorentina: quello di Cristiano Biraghi ancora non è stato discusso e così la Fiorentina si tutela continuando ad informarsi su Fabiano Parisi dell'Empoli. Per quanto riguarda i giocatori in scadenza a giugno prossimo, la Fiorentina sembra aver deciso di non rinnovare il contratto a Lorenzo Venuti, scrive il Corriere, che non esclude una partenza del classe '95 già a gennaio (il suo sostituto, probabilmente da giugno, sarà Niccolò Pierozzi, ora in prestita alla Reggina).

Tutto liscio invece per il rinnovo di Giacomo Bonaventura: la società, vista anche l'incisività mostrata dal classe '89 in campo, ha deciso di prolungare il contratto fino al giugno 2024. Per quello di Riccardo Saponara invece discorsi congelati fino al termine della stagione.