COR. SPORT, Un pieno di applausi per i viola

Come riportato il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina ha proseguito nella sua marcia d’avvicinamento verso la ripresa della stagione, schiantando a domicilio il Bastia per 2-1 e trovando così il quinto successo di fila nel suo dicembre di ripresa delle operazioni. Una vittoria, tutta confezionata nella ripresa grazie ai gol di Igor e Barak. Una vera e propria cooperativa del gol che fa ben sperare in vista della seconda parte di campionato. E dire che quella in Corsica, di amichevole, ha avuto ben poco. Quattro ammonti totali, entrate da dietro ai limiti della regolarità e tanto nervosismo. Chi può ritenersi soddisfatto dal ritorno dalle vacanze è Antonin Barak: la mezzala, ancora provata nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1, ha subito lasciato il segno colpendo dopo 20’ dal suo ingresso in campo, confermando di poter essere (al pari di Bonaventura) il grimaldello per aumentare la pericolosità della Fiorentina in zona offensiva. Il mercato, almeno in quella zolla di campo, per ora può aspettare.