COR. SPORT, Patto per Praga tra Italiano e squadra

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dal Corriere dello Sport "Usciamo più consapevoli e più forti dopo questa sconfitta e faremo valere quello che abbiamo imparato per andare a prenderci la Conference League a Praga". Questo ha detto Italiano ai suoi ricevendo indietro lo stesso messaggio, e questo ha detto in sala stampa all’Olimpico: abbattuto e più che mai convinto. E non è un controsenso. La Fiorentina di vincere la Conference League adesso se possibile ci crede ancora di più. Senza presunzione, col massimo rispetto per il West Ham, consapevole che sarà un’altra partita durissima per contenuti e difficoltà, eppure adesso solida di una certezza che servirà subito appunto per la sfida di Praga e che, a più lunga gittata, diventerà e deve diventare la base su cui costruire la prossima stagione viola e i prossimi successi. Italiano dopo Roma ha elogiato la prova dei suoi, che ha comunque sottolineato gli errori commessi per ribadire che il confine tra successo e insuccesso in una finale è sempre questione di dettagli, ma anche e soprattutto per chiamare a raccolta i suoi, assicurando loro che da quella sera sarebbero stati tutti più forti. "E allora andiamo a prenderci la Conference League", la risposta che è risuonata nello spogliatoio.