COR. SPORT, Palladino domani convocherà Gud

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia emersa ieri dal Viola Park riguarda il rientro in gruppo di Albert Gudmundsson. L’ex giocatore del Genoa, fermo per quasi due mesi a causa di un infortunio, è ora pronto a dare il suo contributo alla Fiorentina nella lotta per le prime posizioni in classifica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, le buone notizie non finiscono qui.

L’idea di mister Palladino sarebbe quella di inserire il calciatore islandese nella lista dei convocati per la sfida di domani contro il Como di Fabregas. Non solo: Gudmundsson potrebbe addirittura giocare qualche minuto nel finale della partita. Qualora ciò non accadesse, resterebbero comunque a disposizione la gara di giovedì in Conference League contro il Pafos o il big match del 1° dicembre al Franchi contro l’Inter di Inzaghi, incontro nel quale, sempre secondo il quotidiano, Gudmundsson potrebbe partire titolare.