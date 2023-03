COR. SPORT, Fondi PNRR: il governo è con Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"I progetti sullo stadio di Firenze e sul “Bosco dello Sport” di Venezia non erano parte del piano di recovery iniziale dell'Italia", ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue nel corso della riunione quotidiana con la stampa accreditata e il riferimento è appunto ai due progetti sotto esame dell’Europa per il via libera definitivo al terzo segmento del Pnrr all’Italia. Dentro cui ci sono i 55 milioni ricordati, fondi che rappresentano circa un quarto dell’intero stanziamento da 200 milioni. Puntuale è arrivata la replica di Palazzo Vecchio con una nota particolareggiata e piena di numeri e clausole, in cui in successione viene prima dichiarato di aver soddisfatto tutti i parametri richiesti e così il progetto “Franchi” è stato inserito nel Pnrr fin dall’origine; poi, sono specificate la misura e le modalità degli interventi nei piani urbani integrati, sottolineando il tutto con la totale corrispondenza tra quanto richiesto e quanto garantito nel rispetto delle regole. Infine Palazzo Vecchio non ha dubbi sulla liceità del progetto di riqualificazione dello stadio “Franchi”, nel punto “contestato” dalla Commissione Ue, "perché promuove la rigenerazione urbana, attraverso il recupero, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione ecosostenibile di una struttura pubblica e di una area pubblica". A riportarlo è il Corriere dello Sport.



