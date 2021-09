COR.FIO., Vittoria dei viola un ritorno al senso pratico

Nel suo editoriale di oggi sul Corriere Fiorentino, la penna di Sandro Picchi analizza così la pesante vittoria di ieri della Fiorentina: "[...] La Fiorentina non ha giocato né bene né male, ma sulla sua vittoria non c’è ombra di furto, ma semmai c’è stato, ben visibile, un ritorno al senso pratico che nel passato veleggiava sul campionato di calcio con passo comune a molte squadre. Succede di vincere anche così, con un calcio di rigore che c’era, con un atteggiamento padronale per un tempo e con una ripresa a difendersi in un modo in definitiva efficace che ha concesso poco all’avversario. Se avesse manovrato meglio in contropiede la Fiorentina avrebbe potuto mostrare di più, ma sulla vittoria non c’è ombra. Il rilancio dei viola in classifica ha un’importanza superiore al livello della partita di ieri perché consente di affrontare la prossima gara con il Napoli di Luciano Spalletti con una vogliosa serenità".