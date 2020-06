COR. FIO., Per la panchina c'è la suggestione Sarri

Il primo a finire sul banco degli imputati dopo il pareggio negativo contro il Brescia è stato Beppe Iachini, i cui cambi non sono piaciuti. Come scrive il Corriere Fiorentino, anche se nessuno ne parla per evitare delegittimazioni, in casa viola il lavoro di Ivan Juric è ancora molto apprezzato, come il profilo di Laurent Blanc. Per Luciano Spalletti circola la nuova ipotesi Juventus, il cui rapporto con Maurizio Sarri pare non essere mai decollato: e allora perché escludere un clamoroso effetto domino che comporti il ritorno in Toscana dell'attuale tecnico bianconero? Per ora siamo nel novero delle suggestioni, ma tra la voglia di Rocco Commisso di tornare in Europa già dal prossimo anno e le simpatie viola nella famiglia Sarri i presupposti potrebbero pure esserci.