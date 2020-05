COR. FIO., Nuovi spiragli per restyling Franchi ma...

Come scrive il Corriere Fiorentino, nelle ultime settimane è tornato alla ribalta il restyling del Franchi, con Rocco Commisso che ha riaperto a tale ipotesi pur sottolineando che le sue decisioni "non possono essere messe in dubbio". Infatti, fosse per lui, dello stadio resterebbe in piedi soltanto la Torre di Maratona, per il resto sarebbe quasi interamente demolito. Progetto lontano anni luce rispetto a quanto concedono i permessi attuali. E nemmeno il passo avanti fatto con il dl presentato dalla deputata PD Rosa Maria Di Giorgi, grazie a cui sarebbe possibile abbattere le curve, è stato considerato tale dal presidente viola. Ciò nonostante, possiamo dire che una (remota) speranza c'è, e lo stesso sindaco Dario Nardella negli ultimi giorni ha lasciato intendere di essere pronto far di tutto per agevolare la questione restyling.