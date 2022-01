COR.FIO, Mercato chiuso? No: la pazza idea è Isco

Il Corriere Fiorentino si domanda se il mercato della Fiorentina sia chiuso dopo l'arrivo di Piatek. La risposta che si dà il quotidiano è: no. Pradè e Barone infatti stanno lavorando a un’operazione che avrebbe del clamoroso e che se andasse in porto proietterebbe la Fiorentina in una nuova, ambiziosissima, dimensione. La pazza idea è regalare a Italiano Francisco Román Alarcón Suárez, per tutti Isco, ormai fuori dal progetto tecnico del Real Madrid. Il suo contratto tra l’altro è in scadenza, e il Real sarebbe ben felice di cederlo subito evitando di perderlo a zero.

Si tratta di un’operazione difficile, sottolinea il quotidiano, eppure i viola ci credono. Per poter affondare però, devono prima uscire sia Amrabat che Benassi per il quale, dopo aver risolto i problemi di liquidità è pronto a muoversi l’Empoli. Prima Ikoné, poi Piatek e, ora, l’assalto deciso a Isco. Per una Fiorentina che punta l’Europa e, forse, addirittura qualcosa di più.