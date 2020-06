COR. FIO., Iachini e i suoi pochi cambi. Ora ha il jolly

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla novità, da qui alla fine della stagione, dei cinque cambi possibili a dispetto dei soliti tre. Beppe Iachini finora non ha mai fatto un uso massiccio delle sostituzioni a gara in corsa: per ben quattro volte, solo due cambi tralasciandone uno; nel corso di sette partite, invece, la terza sostituzione è arrivata dopo il minuto 85 e quindi senza grosse possibilità di incidere. Adesso, facendo attenzione a mantenere la squadra in equilibrio, l'allenatore viola potrà ottimizzare l'utilizzo di Ribery, che è pronto a giocare ma difficilmente sempre da titolare e per tutta la gara. Stesso discorso per Kouamé, quando sarà ritenuto idoneo. Starà al mister usare al meglio i cinque jolly per cambiare la partite e ridurre al minimo il rischio infortuni.