COR. FIO, I momenti salienti del 2022 a tinte viola

Con la vittoria per 7-0 contro la primavera viola durante l'allenamento congiunto di ieri, si chiude il 2022 della Fiorentina che verrà ricordato a lungo per il ritorno in Europa. Nonostante un inizio difficile a causa della sconfitta per 4-0 contro il Torino e la cessione di Vlahovic, i viola sono riusciti a riprendersi e a conquistare la Conference grazie alla vittoria per 2-0 sulla Juventus del 21 maggio. Sono sicuramente da ricordare anche la notte del 18 agosto contro il Twente, l'incredibile 3-4 con l'Inter del 22 ottobre e infine la sconfitta con il Milan nell'ultima di campionato prima dei mondiali. La Fiorentina ha chiuso l'anno solare all'ottavo posto con 14 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, condite da 43 gol fatti e 46 subiti, conquistando in totale 49 punti. Il 2023 si aprirà con Monza, Sassuolo e Sampdoria, i viola sono quindi chiamati ad iniziare nel migliore dei modi per cercare di sollevare la classifica. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.