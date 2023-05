COR. FIO, Ecco gli errori da evitare nella finale di Praga

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal Corriere Fiorentino di questa mattina Vincenzo Italiano non si è nascosto dietro a un dito ma, anzi, pochi minuti dopo la bruciante sconfitta dell’Olimpico, ha lanciato segnali precisi in vista della Conference. Per non vedere sfumare un’altra coppa infatti, la Fiorentina dovrà far tesoro degli errori commessi. Il primo gol preso all’Olimpico è il manifesto della Fiorentina di quest’anno. Una squadra generosa, audace e ogni tanto così incosciente da farsi infilare in contropiede da una squadra più forte e in svantaggio. L’Inter è stata alle corde, guai dimenticarselo. La Fiorentina gioca e quando spinge sull’acceleratore lascia il segno. Un gran bel punto di partenza (e di speranza) a cui aggrapparsi il 7 giugno. Il problema però è un altro: una partita vive di fasi, esistono momenti in cui rischiare qualcosa e altri in cui è utile abbassare il ritmo. I viola da questo punto di vista peccano (era già capitato nei ritorni con Braga e Lech), perché incapaci di gestire. O vanno al massimo o rischiano di subire e mandare all’aria una partita in pochi minuti. Proprio come è successo nel primo tempo di mercoledì. La differenza tra chi ha un campione che determina e chi non ce l’ha è nota da tempo e l’Olimpico da questo punto di vista è stata solo l’ultima conferma. Lautaro da solo ha segnato i gol stagionali (27) di Jovic e Cabral messi insieme: aggiungere altro sarebbe inutile, starà ai dirigenti semmai trovare soluzioni estive per aggiungere peso all’attacco. Verso Praga però qualcosa Italiano può comunque inventarsi. La forma, il momento, contano moltissimo nella scelta della formazione, soprattutto quando si è già giocato 57 partite stagionali.