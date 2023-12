COPPA ITALIA, Mercoledì via agli ottavi: c'è il Parma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come sottolineato da La Nazione quest'oggi in edicola, dopo la delusione per la sconfitta di Roma in finale contro l'Inter la Fiorentina mercoledì sera al Franchi farà il suo esordio in Coppa Italia contro il Parma. L'obiettivo ovviamente è quello di replicare il cammino della passata stagione, sperando magari in un esito diverso. L'avversario dei viola agli ottavi di finale è il Parma di Fabio Pecchia primo in classifica in Serie B insieme al Venezia. Come evidenziato dal tecnico, i ducali tengono a questa competizione e vogliono provare il colpaccio al Franchi dopo aver già eliminato una formazione di Serie A.

Ai sedicesimi infatti i crociati hanno battuto al Via del Mare il Lecce per 4-2. Per i giocatori viola occhi puntati sui due gioielli degli emiliani Adrian Dawid Benedyczak e Dennis Man. Chi vince tra Fiorentina e Parma affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Inter e Bologna. .