La Nazione, in edicola stamani, parla della trattativa Conti-Fiorentina. Il giocatore ha dato il via libera per il suo trasferimento a Firenze. Spetta alle due società trovare una linea d'intesa. Il Milan vuole 7 milioni per il riscatto da formalizzare a giugno 2022 e la formula accontenterebbe tutte le parti in questione.