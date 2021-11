CONTE, Sceglie il Tottenham: la promessa è Vlahovic

Stamani la Repubblica Firenze concede spazio anche ai temi di mercato e in particolare all’interesse del Tottenham per Dusan Vlahovic. Proprio mentre si parla del serbo in chiave Juventus, due ex bianconeri come Paratici e Conte lo vorrebbero con sé nella Premier inglese, dove l’ex ds e l’ex allenatore juventini si sono ritrovati nelle scorse ore.