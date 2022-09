CONFERENCE, Nuova chance per Gollini. Ranieri...

Alla vigilia del primo impegno dei gironi di Conference League, la Nazione fa il punto su alcune probabili scelte di formazione per la Fiorentina. contro l'RFS Riga (match in programma domani alle ore 18:45 al Franchi), Vincenzo Italiano non potrà contare su Igor (squalificato) e Nikola Milenkovic (out per un problema all'adduttore) e quindi dietro si potrebbe vedere per la prima volta Luca Ranieri, affiancato da Lucas Martinez Quarta.

In porta pronto a tornare Pierluigi Gollini, mentre sulle corsie possibili chances per Lorenzo Venuti ed Aleksa Terzic. In mezzo al campo riecco Rolando Mandragora e forse Giacomo Bonaventura, ballottaggio Antonin Barak-Youssef Maleh. Davanti, secondo la Nazione, giocheranno Arthur Cabral, Riccardo Saponara e Jonathan Ikoné.