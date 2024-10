CONFERENCE, Il programma completo: ieri Piatek in gol

FirenzeViola.it

Si riporta di seguito il programma della prima giornata di Conference League, in programma oggi tra le 18:45 (le prime otto gare) e le 21 (altre otto). La Fiorentina come noto scenderà in campo alle 21 mentre già ieri si sono giocate due partite, con il Rapid Vienna che è andato a vincere sul campo dell'Istanbul Basaksehir (con gol dei turchi di Piatek) e il successo del Vitoria Guimaraes - avversaria dei viola nei prossimi mesi - per 3-1 sul Celje.

Giovedì alle 18:45

Cercle Brugge-San Gallo

Dinamo Minsk-Hearts

Astana-TSC

Heidenheim-Olimpia Lubiana

Legia Varsavia-Real Betis

Molde-Larne

Noah-Mlada Boleslav

Omonia Nicosia-Vikingur Reykjavik

Giovedì alle 21:00

Borac Banja Luka-Panathinaikos

Chelsea-Gent

Copenhagen-Jagellonia

Fiorentina-The New Saints

LASK-Djurgarden

Lugano-HJK Helsinki

Petrocub-Paphos

Shamrock Rovers-APOEL

Già giocate

Vitoria Guimaraes-Celje 3-1 (7’ Samu, 36’ Gustavo, 62’ Tiago Silva, 90’+2’ Matko)

Istanbul Basaksehir-Rapid Vienna 1-2 (43’, 45’+1 Schaub, 45’+2’ Piatek)