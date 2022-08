CONFERENCE, Cento agenti di rinforzo questa sera

La Repubblica in vista di stasera scrive di un centinaio di agenti di rinforzo arrivati a Firenze per la gestione dell’esodo dei supporter del Twente (circa 2 mila). Si tratta di precauzioni, così come il divieto di asporto di alcool nel centro dalle 17.30 fino alle 6 del mattino, nonché le misure di sicurezza in vigore dalle 14 per tutta l’area circostante lo stadio Franchi.