CONFERENCE, Alle 14 il sorteggio: le possibili avversarie

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi non è solo un giorno chiave per il mercato della Fiorentina con le trattative per Tessmann e Gudmundssn che continuano ad andare avanti e con l'incontro in programma tra Nico e la società gigliata, oggi i viola scopriranno i prossimi avversari nel turno preliminare di Conference League. In realtà per conoscere il nome definitivo di chi affronterà il 22 e 29 agosto la società toscana dovrà attendere ancora una decina di giorni, per Ferragosto infatti andrà in scena il match di ritorno del terzo turno preliminare della terza competizione Uefa per club. Oggi però, alle 14:00, Biraghi e compagni scopriranno quantomeno la coppia di formazioni da dalla quale uscirà la propria sfidante. A Nyon andrà in scena il sorteggio che stabilirà gli abbinamenti tra le teste di serie e le formazioni che invece sono in seconda fascia. La Fiorentina, grazie all’ottimo rendimento delle ultime due stagioni internazionali, farà parte della prima categoria.

Avversarie di livello però non mancheranno, seppur con molta probabilità i viola potrebbero pescare squadre di livello inferiore a Twente e Rapid Vienna. L'insidia maggiore è rappresentata dalla coppia Ajax-Panathinaikos, con un possibile ritorno ad Atene, anche se in uno stadio diverso, dopo la delusione dello scorso maggio. Altre formazioni pericolose potrebbero arrivare dalla perdente tra Braga e Servette e della perdente tra Partizan Belgrado e Lugano. Il sorteggio infine stabilirà se l'andata verrà giocata fuori casa o al Franchi. A riportarlo è La Nazione.