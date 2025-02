Con il Como ci sarà il nuovo corso di una Fiorentina pronta a intercambiarsi

Sarà una Fiorentina diversa quella che oggi al Franchi sfiderà il Como per una partita molto importante per la stagione delle due squadre. La Gazzetta dello Sport sottolinea come ci sarà la stessa identità ma con caratteristiche diverse rispetto a quanto fatto vedere finora dalla squadra di Raffaele Palladino.

Il tecnico viola si prepara a far esordire dal primo minuto sia Fagioli che Zaniolo, arrivati a gennaio e subentrati nella sfida contro l'Inter. In settimana sono state provate più soluzioni per l'attacco che sarà orfano di Moise Kean ma alla fine l'undici iniziale sarà l'ideale per cambiare volto alla squadra in ogni momento anche senza sostituzioni, basti pensare a Beltran e Zaniolo che potranno intercambiarsi nel ruolo di prima punta.

Mentre Fagioli dovrebbe iniziare dalla trequarti, ruolo ricoperto anche a Milano nei suoi primi minuti con la maglia della Fiorentina. La missione non è semplice, perché va sostituito l'attaccante più prolifico dei viola in questa stagione non sarà affatto facile, visto che ha garantito il 37,5% delle reti totali della squadra, ma per dare un segnale forte al campionato ci sarà bisogno anche di questo.