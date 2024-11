COMUZZO, Il paragone con Vierchowod e l'idolo Chiellini

FirenzeViola.it

L'otto ottobre 2023 l'esordio in Serie A nella vittoria gigliata al Maradona contro il Napoli, oggi, solamente poco più di un anno dopo, la convocazione in Nazionale maggiore. Se a lanciarlo in prima squadra era stato l'anno scorso Vincenzo Italiano, in questa stagione Palladino gli ha dato continuità fin dall'inizio facendogli giocare 10 delle prime 12 gare di campionato. Da ragazzo timido e modesto, anche se ambizioso, fuori dal campo, a marcatore ruvido e granitico dentro al terreno di gioco. Per la risolutezza nella marcatura, il modo di correre, marcare e stare in campo, in tanti lo paragonano ad un altro Pietro, Vierchowod, grande difensore del calcio italiano.

Il suo idolo e modello contemporaneo però è Giorgio Chiellini. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.