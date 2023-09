COMUZZO, Avrà chance ma occhio a non bruciare le tappe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Suggestione svincolati a parte, il dopo Mina è rappresentato dalla linea verde. All’appello rispondono Christian Dalle Mura e Pietro Comuzzo. Storie diverse le loro, ma il destino potrebbe portarli ad avere una chance importante. Anche perché adesso Italiano ha un vuoto alla casella del quarto centrale. Al di là dei tempi di recupero più o meno lunghi di Mina, si è già cominciato a lavorare con intensità sui due giovani. Partiamo per "anzianità" da Dalle Mura. Classe 2002, mancino, per diversi anni ha rappresentato una grande speranza per il futuro e dopo qualche parentesi non felicissima in Serie B (Reggina, Cremonese, Pordenone e Spal) la sua crescita sembrava essersi un po’ fermata, tanto da non essere convocato per il ritiro estivo con i grandi al pari degli altri esuberi.

L’altro a cui affidarsi al bisogno è Pietro Comuzzo, che il tecnico della Fiorentina ha scelto di portare con sé fin dal primo giorno di ritiro. Classe 2005, esce da un campionato Primavera dove si è ben distinto. Struttura fisica importante, prospetto futuribile. Certo, chiedergli di fare la differenza in Serie A è troppo, vedremo se una mano la potrà dare nelle rotazioni di Conference League. La Fiorentina ha grande considerazione per il nazionale Under 20. Nessuno però vuole bruciare le tappe, per questo un eventuale inserimento sarà graduale. Questo quanto scrive La Nazione.