COMO, Festa al Sinigaglia. "Volerà, la Fiorentina volerà..."

Come riporta La Nazione, dopo la vittoria per 0-2 a Como, al Sinigaglia è scoppiata la festa viola. "E volerà, la Fiorentina volerà...", si ode dal campo con la squadra di Palladino che si reca sotto la curva con i tifosi, pieni di sciarpe e bandiere. Kean e Dodo in prima fila, poi Colpani, Quarta, Ranieri... De Gea arriva per ultimo in quanto difendeva i pali della porta opposta, ma giunge anche lui di corsa verso la marea viola stringendo i pugni come un pugile ed urla: "Volerà, la Fiorentina volerà....", scandito a ritmo degli ultras.

Fra ritmo e buon calcio, c'è un clima unico che unisce squadre e tifosi. Qualcosa di palpabile, sincero e che non si avvertiva da tempo. L'atmosfera è straordinaria, bella e avvolgente.