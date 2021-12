COMMISSO, Sta meglio, tornerà appena possibile

Rocco Commisso sta meglio e non appena possibile farà rientro in Italia per stare vicino alla squadra. Lo riporta La Nazione, che aggiunge come il presidente sta continuando a tenere sotto osservazione il suo stato di salute e intanto si tiene in costante contatto con i suoi uomini. C’è da seguire con attenzione quella che sarà la prossima campagna trasferimenti, ma soprattutto da non sottovalutare gli ultimi due impegni dell’anno, che potrebbero autorizzare in maniera definitiva a sognare traguardi europei.