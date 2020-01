COMMISSO, Sta arrivando: gli impegni e quanto resta

Il Corriere dello Sport parla di Rocco Commisso, atteso a Firenze oggi già per seguire la rifinitura in vista della partita di domani contro Bologna. Il presidente viola ha seguito tutto in conference-call in questi giorni, ma adesso vorrà guardare tutti negli occhi. A cominciare dal nuovo tecnico, con cui condivide l'etica del lavoro. Dopo la trasferta in Emilia, sarà tempo di pensare alle infrastrutture con la questione stadio a farla, come di consueto, da padrona. Specie dopo la valutazione dell'area Mercafir considerata troppo alta. Il presidente resterà a Firenze una decina di giorni: il tempo di vedere anche la partita contro la SPAL e quella con l'Atalanta di Coppa Italia.