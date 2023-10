COMMISSO, Oggi supererà i Pontello per gare in Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Quella di stasera contro il Ferencvaros sarà la gara numero 21 valevole per una competizione Uefa per la Fiorentina targata Commisso. Come riporta La Nazione, la gestione “Commisso” stasera supererà quella “Pontello” e salirà sul gradino più basso del podio della graduatoria delle gare disputate dalle singole proprietà viola in manifestazioni Uefa.

In caso di vittoria, poi, la gestione “Commisso” raggiungerebbe al secondo posto assoluto la gestione “Cecchi Gori” con 13 singoli successi in gare valide per l’Uefa. Al vertice di queste particolari graduatorie troviamo la gestione “Della Valle” con 36 vittorie in 76 partite.