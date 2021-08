COMMISSO, Nel pomeriggio incontrerà la squadra

Ultimo allenamento, questa mattina, a Firenze per la Fiorentina. La prova generale in vista del battesimo contro la Roma, domani sera allo stadio Olimpico, sta per andare in scena. La squadra partirà per la capitale nel primo pomeriggio, in treno. Qui, il gruppo incontrerà il presidente Commisso che, dopo i giorni trascorsi in Calabria, tornerà al fianco della sua squadra. Conoscerà Vincenzo Italiano, fin qui sentito sempre telefonicamente, e pure Nicolas Gonzalez, l’esterno argentino diventato l’acquisto più costoso della storia viola. E magari, subito dopo il match, ci sarà anche modo, per lui, di scambiare due chiacchiere vis-à-vis con Dusan Vlahovic, per tornare a parlare di prolungamento di contratto. Anche perché il patron la sua mossa, pesantissima, l’ha fatta.