COMMISSO, La "festa" di Rocco a Bagno a Ripoli

Commisso ha prima incontrato il sindaco Francesco Casini per una riunione operativa e poi ha passeggiato per le strade del comune alle porte di Firenze. Con lui moglie, figlio, Joe Barone e l’architetto Marco Casamonti. Insieme hanno rivisto tutti i passaggi che, entro metà settembre, dovrebbero portare alla conclusione dell’iter per la costruzione del nuovo impianto. «Stiamo procedendo in linea col crono-programma — conferma il sindaco Casini — ci promettiamo di mantenere l’impegno preso così da iniziare i lavori a settembre. C’è sempre la speranza di anticipare di un mese e mezzo, dunque di dare il permesso a costruire a metà luglio». La giornata è finita al ristorante "Tommasina" verso Grassina, dove è nato un viola club e dove tanti bambini hanno chiesto autografi al presidente. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.