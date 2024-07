COLPANI, Tre ragioni per il sì: dal valore a Palladino

FirenzeViola.it

Secondo quanto riporta La Nazione Colpani sarebbe uno dei primi obiettivi in attacco per la Fiorentina. Per ben tre ragioni. Punto primo: il valore. Il giocatore ha un quotazione importante (20 milioni) ma che è comunque in linea con il tipo di investimento dei parametri della Fiorentina. E poi il Monza avrebbe aperto alla possibilità di un prestito oneroso (con riscatto).

Punto secondo: il rapporto con Palladino. L’allenatore ha avuto in Colpani, nel suo Monza, un punto di riferimento importante e prezioso. Punto terzo: i viola erano su Colpani anche nei giorni della trattativa per Zaniolo. Insomma, se i dirigenti viola erano pronti a investire quindici milioni sull’ex giallorosso, sanno bene che il potenziale, l’età e le prospettive di un investimento su Colpani può spingersi oltre quanto si sarebbe speso per Zaniolo.