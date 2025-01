COLPANI, Nuovo ruolo in vista? Palladino ci pensa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Andrea Colpani ha ancora faticato a ingranare nella sua nuova esperienza con la maglia della Fiorentina ma Palladino e il suo staff stanno valutando se proporre un altro ruolo per valorizzare al meglio il talento messosi in mostra la scorsa stagione con il Monza. Proprio a partire dalla prossima partita contro la sua ex squadra, Colpani potrebbe agire in un ruolo diverso, nel 3-4-2-1 che in Lombardia gli ha permesso di fare le cose migliori. Un modulo rispolverato da Palladino contro il Napoli che vedrebbe il Flaco giocare da trequartista di destra, nella sua zona di comfort: secondo il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola, è un'opzione sul tavolo dello staff tecnico della Fiorentina.