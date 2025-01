COLPANI, L'operazione da 16 milioni totali è in dubbio

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport analizza il rendimento di quei giocatori da cui la Fiorentina si aspettava di più. Che dire di Andrea Colpani - si legge - Il pupillo di Palladino si è sbloccato a Lecce con una doppietta all’ottava giornata: sembrava un percorso in discesa, invece ha smesso di incidere. La catena di destra con Dodo funziona, ma il bresciano non si accentra, non tira, non crea pericolo come al Monza. A questo punto l’operazione che a giugno costerebbe in totale 16 milioni è in dubbio.