COLPANI, In aiuto i rapporti tra Viola e Monza. Brescianini...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, prende in esame i profili seguiti dalla Fiorentina per il centrocampo e la trequarti. Andrea Colpani resta un pupillo di Raffaele Palladino da quando l'ha avuto al Monza, che ne fa una valutazione di 20 milioni. I buoni rapporti tra i due club possono aiutare nella trattativa ma bisogna prima sedersi a un tavolo, perché sul giocatore c'è tanta concorrenza.

Stesso discorso per Marco Brescianini. Il Frosinone ne fa una richiesta di 12 milioni (fino a 15 con i bonus), anche perché ci sono vari club sul ragazzo, specie il Napoli. La Fiorentina invece vorrebbe fare un investimento da massimo 8 milioni - si legge sul quotidiano -.