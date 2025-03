Col Panathinaikos può tornare Terracciano: vuole dimostrare di essere un valore aggiunto

Pietro Terracciano spera in una maglia da titolare domani ad Atene, così si legge sul Corriere dello Sport, dato che mesi fa è stato dato il compito di difendere i pali della Fiorentina nelle partite di coppa, ragion per cui è legittimo immaginarsi che allo stadio Spyros Louis possa sostituire sostituire David De Gea. Nel caso, Terracciano tornerebbe a giocare dopo quasi tre mesi.

L'ultima presenza dell'ex Empoli risale al 19 dicembre, sempre in Conference League, in occasione di Vitoria Guimaraes-Fiorentina, gara valida per il maxi girone del torneo. Per la precisione il calciatore nato a San Felice a Cancello è sceso in campo quasi esclusivamente in Conference, giocando cinque gare della stessa competizione internazionale e solo tre di Serie A. Domani probabilmente sarà di nuovo il suo turno: l'ex Empoli vuole dimostrare poter essere ancora un valore aggiunto.