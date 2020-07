CLASSIFICA, Obiettivo 8° posto per la Coppa Italia

Come evidenziato all'interno de La Nazione di oggi, rimane ancora un obiettivo da perseguire nel campionato della Fiorentina, nonostante sia già stata incassata l'aritmetica certezza della salvezza. Questo è infatti il raggiungimento dell'ottavo posto in classifica, con il quale i viola si eviterebbero di dover cominciare con la Coppa Italia già dalle prime battute, entrando nel tabellone solamente per gli ottavi di finale.