CISTANA, Si tratta sulla base di 7 milioni. Fares...

La Nazione fa il punto della situazione relativamente a due trattative che la Fiorentina sta portando avanti. Per arrivare ad Andrea Cistana si tratta col Brescia sulla base di 7 milioni: i viola intendono offrire una contropartita, ma Cellino chiede solo soldi. Per Mohamed Fares, invece, la pedina di scambio può essere Bryan Dabo, che la Fiorentina ha girato in prestito alla Spal a gennaio e che potrebbe essere lasciato definitivamente in Emilia con un conguaglio di 2 milioni.