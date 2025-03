Ciclone Fiorentina. Il 2° tempo stride col primo ma la viola passa in Conference

Con un grande primo tempo, la Fiorentina ha la meglio del Panathinaikos e passa ai quarti di finale di Conference League. "Purple Rain, Ciclone Viola", titola La Nazione che gode per la vittoria della squadra di Palladino arrivata grazie alle reti di Mandragora, Gudmundsson e Kean.

"Tre gol (tutti da applausi), un primo tempo a testa alta e una ripresa ad alta concentrazione di ansia, ma alla fine la Fiorentina scavalca il Panathinaikos e gli ottavi di finale della Conference", scrive il quotidiano. Ora ai quarti di finale della competizione c'è il Celje ad attendere, con l'andata che si giocherà in Slovenia. L'obiettivo è centrato, e questo è ciò che conta (e contava) di più, anche se il forcing con cui il Pana ha mandato in apnea la squadra viola per la seconda parte del match, stride di brutto con il buon gioco, le idee e il coraggio sprigionati dalla Fiorentina nel primo tempo.