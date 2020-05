CHIESA, Sul rinnovo prende campo una terza via

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tra la Fiorentina e Federico Chiesa sta prendendo campo una terza via rispetto alla cessione e al rinnovo. Un punto d’incontro potrebbe essere il rinnovo per una sola stagione senza inserire clausole rescissorie. O, nel caso il giocatore pretendesse una clausola liberatoria, con una cifra non inferiore 100 milioni di euro. Nell’anno che porterà all’Europeo, anche al giocatore potrebbe servire un anno da protagonista nella Fiorentina.