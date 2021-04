CHIESA, No infortuni diplomatici: proverà ad esserci

La Nazione si sofferma sulle condizioni di Federico Chiesa, ancora in dubbio per la partita di domani contro la Fiorentina. Sarebbe il primo ritorno da ex al Franchi, dove c'è da scommettere che con i tifosi non mancherebbero i rancori, ma - sottolinea il quotidiano - il suo non è un infortunio muscolare "diplomatico" e chi lo conosce sa che cercherà di recuperare per esserci, nonostante i medici siano cauti. Con 41 presenze, 13 gol e 11 assist l'attaccante è stato il miglior acquisto della Juventus.