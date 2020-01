CHIESA, La sua zolla al San Paolo in cerca del gol

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport che parlano di Fiorentina in vista dell'appuntamento di questa sera al San Paolo: la caviglia di Chiesa sta meglio e le gambe hanno ritrovato la giusta potenza. Iachini sta pensando di proporre l'esterno non come prima punta ma come attaccante chiamato a girare intorno a Cutrone. Di sicuro, i due non avranno problemi d’intesa. Hanno imparato a conoscersi e ad apprezzarsi nell’Under 21. Chiesa partendo faccia alla porta avrà la possibilità di esprimere il meglio del suo repertorio fatto di scatti e di conclusioni dalla distanza. Iachini ha preparato la gara immaginando che la squadra di Gattuso attaccherà lasciando spazi alle ripartenze della Fiorentina. Uno scenario perfetto per il gioiello viola, che vuole un gol importante, sarebbe il primo al Napoli. E con Insigne la sfida potrebbe avere anche un risvolto in chiave nazionale. Il ct Mancini allungherà lo sguardo sull’incontro del San Paolo. Il nuovo Chiesa incuriosisce anche lui.