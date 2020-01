CHIESA, I tiri e il tabù azzurro che resta da sfatare

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo i due successi consecutivi tra campionato e Coppa, adesso i viola vogliono rompere il tabù delle vittorie in A: la Fiorentina infatti non ottiene sei punti di seguito dalla prima settimana di ottobre, quando in quel caso i successi consecutivi furono tre. C’è poi l’aspetto legato a Federico Chiesa: l’esterno, da sempre grande oggetto di desiderio di De Laurentiis, non ha mai segnato infatti contro il Napoli, nonostante sia l’avversario contro il quale ha calciato più in porta. Su 25 tentativi, sette dei quali indirizzati in porta, il classe ’97 non ha mai trovato la via del gol.