CHIESA, Con Vlahovic eravamo grandi amici a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga intervista concessa da Federico Chiesa a Tuttosport ha parlato anche del rapporto con Dusan Vlahovic, suo amico e compagno di reparto con cui ha già condiviso tante esperienze tra Juventus e Fiorentina: "Eravamo già grandi amici a Firenze, fin da quando lui era ancora in Primavera, per cui è stato molto bello ritrovarlo in bianconero. E insieme, lì davanti, siamo anche partiti piuttosto bene", ammette l'attaccante bianconero.

E sul possibile addio alla Juventus in estate ha aggiunto: "L’unica voce che ho sentito in estate, ad essere sincero, è stata proprio quella del direttore Giuntoli, con cui abbiamo concordato come la priorità fosse preparare al meglio la nuova stagione. L’inglese, tutt’al più, mi aiuta per comunicare in maniera fluida con McKennie e Weah all’interno dello spogliatoio!".