Da Adli a Fagioli: il borsino sulla permanenza del centrocampo viola

Sarà un centrocampo da valutare per la Fiorentina dopo l'ultima partita del campionato a Udine. Perché dei 7 giocatori che attualmente compongono la mediana viola, quasi nessuno ha il posto certo anche la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione considerando anche il ritorno di due giovani di proprietà come Bianco e Amatucci.

Partendo da Adli, il giocatore se il prezzo resterà oltre i 10 milioni del riscatto allora tornerà al Milan. Però si sta affacciando l'ipotesi di rivedere la cifra e chiedere uno sconto ai rossoneri, un'ipotesi attualmente plausibile. Per quanto riguarda Fagioli, la Fiorentina dovrebbe versare 13,5 milioni alla Juventus ma senza Conference ci sarà tempo fino al 30 giugno per decidere.

Per Cataldi ci sono buoni presupposti per la permanenza. Valutazioni approfondite verranno fatte per Folorunsho, con un riscatto da 8 milioni da versare eventualmente al Napoli. Mandragora ha fatto una stagione da protagonista ma serve un rinnovo perché resti in viola, vista la scadenza al 2026. Per Richardson e Ndour possibile un destino opposto. Per il primo può esserci un’ipotesi di prestito, sia per quanto è stato pagato (10 milioni) che per la necessità di farlo crescere. Per Ndour invece l’idea sembra essere quella di tenerlo per farlo maturare a Firenze e aumentargli via via il minutaggio.