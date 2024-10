CESSIONI, Sabiri e Infantino: risparmiati 1,3 mln di ingaggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei primi due giorni di questa settimana la Fiorentina è riuscita a piazzare gli ultimi due colpi di mercato in uscita. Si tratta di Sabiri e Infantino che hanno salutato Firenze per accasarsi in Medio Oriente. Il marocchino, prelevato dalla Sampdoria nel 2023, è diventato un nuovo giocatore del club emiro dell'Ajman, mentre l'argentino nel pomeriggio di ieri è diventato ufficialmente un centrocampista del 'Al-Ain, formazione militante nel campionato saudita.

Per entrambi si tratta di un prestito con diritto di riscatto, quello di di Sabiri fissato a tre milioni mentre per Infantino la cifra pattuita raggiunge i sette milioni di Euro. Riguardo all'abbassamento del monte ingaggi, i viola si liberano di 1,3 milioni totali, 0,9 dell'ingaggio di Sabiri e 0,4 dello stipendio di Infantino.