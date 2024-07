CENTROCAMPO, Da Vranckx a Bove: il punto viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come si legge in edicola su La Nazione, la Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo, con Aster Vranckx in cima alla lista dei desideri. Nonostante il lungo corteggiamento durato un anno, i viola non vogliono spendere i 12 milioni richiesti dal Wolfsburg, offrendo invece 6-7 milioni più bonus. Anche se ancora lontani da un accordo, i dirigenti sono fiduciosi e la concorrenza del Napoli non spaventa.

Tra le alternative, c'è il giovane Edoardo Bove della Roma, lanciato da Mourinho, e soprattutto Marco Brescianini del Frosinone, anche se, anche in questo caso, sono troppi i 12 milioni richiesti e Pradè è a lavoro per cercare di abbassare la cifra. La concorrenza dell'Atalanta potrebbe (dopo quanto successo con Zaniolo) complicare l'operazione.