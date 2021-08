Il Corriere dello Sport parla dell'interesse della Fiorentina per Zeki Celik, terzino del Lille campione di Francia l'anno scorso messosi in mostra con la Turchia durante lo scorso Europeo. Dalla Francia si fa sempre più forte la sua candidatura come erede di Pol Lirola per la fascia destra, soprattutto dopo la beffa Zappacosta.