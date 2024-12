CECCHI, Senza Adli Viola depotenziata: ora va gestito

Sulle pagine odierne de La Nazione nel suo consueto spazio di commento post-partita analizza così, Stefano Cecchi, il ko della Fiorentina ieri ai rigori contro l'Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Se a una squadra che dà il suo meglio andando in verticale togli chi innesca la giocata, questa non può che andare in difficoltà. Per buona parte si è rivista la Fiorentina imballata di inizio stagione.

Quella squadra, proprio dalla gara di campionato con l'Empoli, era stata corretta con l'ingresso in campo di Adli, unico giocatore con una visione verticale della partita. L'impressione è che senza Yacine questa squadra sia depotenziata, diventando prevedibile e gestibile. Se cosi è, gestiamo con oculatezza l'impiego di Adli, maneggiandolo con cura".