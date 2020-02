CECCHI GORI, Ora rischia davvero di finire in carcere

La parabola di Vittorio Cecchi Gori rasenta il dramma, scrive stamani La Nazione che spiega quanto comunicato ieri sulla condanna all'ex patron della Fiorentina per il crac della Safin. VCG rischia davvero il carcere: possono salvarlo solo le sue condizioni di salute, precarie dopo il ricovero al Policlinico di Roma nel settembre scorso. La Cassazione lo ha condannato a cinque anni e mezzo per il crac da 24 milioni di euro della sua azienda cinematografica, che come la Fiorentina ha vissuto anni d'oro prima della caduta. Ora saranno i giudici dell'esecuzione ad occuparsi di lui e valutare le istanze legali che saranno messe in campo per evitare il carcere.