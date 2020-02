CECCHI GORI, Arrestato: è a Rebibbia. Ora rischia...

Si sono presentati ieri a casa di Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, ex presidente della Fiorentina calcio e produttore cinematografico, i carabinieri del Nucleo Investigativo, per arrestarlo. Lo riporta l'edizione online di Repubblica, che aggiunge come i militari gli abbiano notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione per 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Dopo l'arresto Cecchi Gori è stato portato nel carcere di Rebibbia. A salvare da una lunga detenzione Cecchi Gori potrebbero essere ora soltanto le sue precarie condizioni di salute (lo scorso settembre era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma).