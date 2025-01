Cataldi si allena ancora a parte, probabile assenza col Genoa. Colpani verso il recupero

vedi letture

Puntando i riflettori sulla sfida di campionato contro il Genoa, La Nazione scrive che è sempre meno probabile la presenza e il ritorno di Danilo Cataldi nel centrocampo della Fiorentina. Come riporta il quotidiano locale, anche ieri il regista ex Lazio non si è allenato con i compagni, con Raffaele Palladino che sta studiando due possibili mosse: dando per scontato l’impiego di Mandragora, la prima soluzione porta a Folorunsho in mediana mentre la seconda al ritorno in campo di Richardson.

Sono invece alte - aggiunge il giornale - le probabilità di recuperare Andrea Colpani, out domenica scorsa a Roma a seguito di un problema alla caviglia.